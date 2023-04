Arte geometrica in natura, successo della mostra al frantoio Anderlino

Successo di ’Arte in olio Collective Exhibition’ con la mostra "Esagono e semicerchi, l’arte geometrica in natura" , accolta nell’azienda Anderlino ad Avenza. Un’azienda che punta sulla qualità sposando la cultura come mezzo di conoscenza per essere visitata. Una scelta vincente del frantoio Anderlino grazie a Edo, sua sorella e i genitori. Ha presenziato l’incontro l’artista e critico d’arte Daniele Terzoni, il quale ha deliziato i presenti portandoli a una maggior conoscenza del fantastico mondo delle api, un mondo dove si incontrano valori incredibili quale la laboriosità, l’arte di creare, di convivere, di produrre. La comunicazione è avvenuta all’interno della mostra di opere che i partecipanti della collettiva hanno dedicato all’olivo, all’olio. L’incontro ha focalizzato l’attenzione su come le geometrie in natura possano condizionare anche l’opera di un qualsiasi artista. Si possano trovare spunti di riflessione sulla creazione di geometrie la cui realizzazione scaturisce dall’istintualità animale. Particolare attenzione si è posto nella formazione degli esagoni nei favi delle api mellifere. Dalla forma geometrica più vicina al cerchio che ottimizza lo spazio al fine di non produrre cera oltre le strette necessità, alle modifiche che l’uomo, attraverso l’apicoltura, sviluppa nel razionalizzare e condizionare il loro lavoro nella rispettosa azione di salvaguardia. L’incontro è terminato con un conviviale all’esterno della struttura del Frantoio. Le iniziative culturali al frantoio Anderlino proseguiranno.