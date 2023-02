Arte e spiritualità nelle opere di Eva Bhardwaj

L’arte indiana conquista il centro. Continuano al centro espositivo “Amal’Art”, le giornate all’insegna dell’arte e della cultura. Nel week end ha riscosso particolare attenzione la personale della pittrice indiana Eva Bhardwaj che attraverso la sua “Dhyana Art” ha voluto esprimere la sua arte, un vero e proprio processo meditativo che porta ad una simbiosi e ad un’ unica connessione tra arte e processo meditativo e psichedelico, punti nevralgici nella cultura e filosofia indiana. Una mostra che ha richiamato interesse di pubbliconell’atelier del centro storico che garantisce una luce accesa sulla cultura c ittadina con iniziative e performance artistiche di alta qualità e di grande richiamo..

"Le mie opere – spiega Eva – vogliono cercare di esprimere e disegnare una relazione tra psichedelia e spiritualità dove psichedelico deve essere lo strumento per connetterci con la nostra spiritualità e dove le mie opere vogliono proprio creare questa simbiosi nell’ espressività creativa".

Nei suoi quadri esposti particolare spazio hanno infatti le divinita’ “Kali” e “ Vishnu” che appartengono alla tradizione culturale indiana ma che vengono da lei disegnate ed interpretate in base alla sua espressività creativa. Eva si è laureata in India all’Università di Belle Arti e grazie ai suoi studi ed esperienze artistiche è riuscita a portare una ventata di spiritualità artistica in tutta la città. Nei suoi quadri puoi intravederla facilmente e tutti i sensi vengono in qualche modo sollecitati.

" Se la mia pittura - conclude felice per il successo riscosso la pittrice indiana- si prefigge un fine è proprio quello di mostrare un processo di crescita spirituale e di connessione con un’entità divina e superiore".

Andrea Giromini