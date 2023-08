Arte e musica delle nostre Radici Gara di torte e mostra di etichette

Dopo il successo della prima edizione, “Radici“ fa il bis e l’appuntamento è a Villa Cuturi domenica 27 a partire dalle 18. L’iniziativa è stata presentata in sala giunta dalla promotrice, Carmen Federico, presidente dell’associazione La Rivincita. C’erano anche l’assessore comunale alla cultura Monica Bertoneri, la vicepresidente della Provincia Elisabetta Sordi, la consigliera comunale Eleonora Cantoni e il sindaco Francesco Persiani.

La kermesse mette insieme arte, cultura e gastronomia in una miscela di sapori e saperi che si spalmano sul territorio, come simbolicamente esprime il logo realizzato da Manola Caribotti: un cuore pulsante che si nutre delle sue radici. Dunque, tutto è pronto per la festa che sarà accolta nel giardino di Villa Cuturi nello sfondo di una fiaba che incanta grandi e piccini: “Alice nel paese delle meraviglie“. Meraviglie che sono però patrimonio dei saperi locali, come la tradizione culinaria che si amalgama in una torta innovativa, “Radici“ da realizzare con ingredienti dal sapore genuino della nostra terra: farina di castagne, ricotta di Antona, limoni di Castagnetola.

La torta è già stata sperimentata dal pasticcere Aldo Gassani e la ricetta è pronta per chi volesse realizzarla e partecipare alla competizione in programma domenica 27 agosto. Saranno accettate entro il 20 agosto una quindicina di torte e degustate in loco da esperti. Per info contattare il numero 3333907913. Gassani ha elogiato poi la nostra torta di riso, vera eccellenza apuana e che andrebbe valorizzata ulteriormente, visto l’eccellente successo che riscontra quando viene degustata oltre i nostri confini apuani.

Tra le realtà coinvolte, anche il frantoio Anderlino: vari artisti dipingeranno le etichette delle bottiglie di olio che saranno poi inserite in un catalogo grazie al contributo della Regione Toscana. Nel giardino verranno esposte opere di piccoli artisti che saranno valutate da una giuria qualificata. Direttore artistico della kermesse è Rosanna Tongiani; ideatrici del progetto Carmen Federico e Manola Caribotti, con la partecipazione di: chef Paola Giusti dell’osteria Pertini, chef Marco Mariani del ristorante Marcoforte di Forte dei Marmi, chef Cinzia Falleri del ristorante Sottosale. E ancora Arts & musical school di Lara e Morena Maggiani, Steps of dance di Teresa Firmani, artista Rosanna Rotondi, body painter Matteo Arfanotti, allestimento e cura di Atelier by Barbara Nicastro. L’associazione "La Rivincita" ringrazia il Comune di Massa nella persona del sindaco Persiani, la Provincia di Massa Carrara nella persona del presidente Gianni Lorenzetti, la Regione Toscana rappresentata dal consigliere avv. Giacomo Bugliani per il supporto nella realizzazione dell’evento aperto a tante realtà di Massa.

Angela Maria Fruzzetti