Arte e cultura: tutti gli eventi del weekend

Mappa degli eventi ad Aulla nel weekend, si parte stasera in Sala delle Muse alle 20.30 con “In versi e in suoni”. Venti poeti intratterranno con loro liriche o riflessioni sulla giornata mondiale della poesia. Riflettori anche sulla proiezione del video “È primavera, la rinascita. Giornata Mondiale della Poesia” realizzato da Alfredo Maccani per la Pro Loco che ogni anno in occasione della primavera realizza l’iniziativa “Borgo della Poesia”. Seguirà il monologo teatrale “Perfetta” interpretato da Erika Canaccini accompagnata dal commento musicale di Leo Ravera.

Poi domattina alle 11 sempre in Sala delle Muse l’evento promosso dalla Provincia attraverso un ciclo di incontri realizzato dall’Istituto Valorizzazione Castelli e intitolato “Ritorno al futuro, retrospettiva di un territorio attraverso i suoi “geni”. L’iniziativa ospita il professore universitario Antonio Bicchi, scienziato dedito a robotica e macchine intelligenti il cui lavoro è stato premiato con molti riconoscimenti internazionali e gli è valso 4 prestigiosi grant dallo European Research Council (Erc). Interverranno altri due “geni” lunigianesi: l’ingegnere Elisa Donati studiosa e ricercatrice interessata ai circuiti neuromorfici che lavora a Zurigo dove ha una cattedra universitaria nella materia, e Denis Mattia De Micheli anche lui ingegnere e imprenditore presso il prestigioso Centro Roboticom di Navacchio dove si occupa dell’applicazione a livello industriale della robotica.

Sempre domani “Tutta mia la città”, camminata ecologica collettiva dentro la città con partenza alle 9 da palazzo civico, organizzata dal Comune con Rsa Michelangelo e il suo Nucleo Redeo. Ci sarà anche la tradizionale Fiera di San Benedetto. Prosegue l’estemporanea “Lo sguardo delle donne” nella nuova pinacoteca comunale di Palazzo Centurione (ex carceri) che resterà aperta sabato e domenica dalle 15.30 alle 17.30.