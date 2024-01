Arte e cultura by night. Studenti del Leopardi tra scienza e antichità raccontano il Classico

Una serata tra laboratori scientifici, letture, degustazioni e conferenze. Il liceo classico statale ‘Leopardi’ di Aulla ha aperto le sue porte e accolto genitori, amici, parenti, ex alunni per la ‘Notte bianca del liceo classico’. L’invito è stato accettato perché le classi erano piene di persone arrivate per conoscere la scuola, ma soprattutto vedere le attività svolte dagli studenti.

Per cominciare una lectio magistralis di Carlo Benetti, economista ed ex alunno del classico di Aulla, dal titolo ‘2024, il superciclo elettorale nel mondo’, in Sala Tobagi, poi pillole di teatro dalla Lisistrata di Aristofane. Nelle stanze del liceo, al piano superiore, una cena tutti assieme, con prodotti del nostro territorio e non solo e poi il via alle attività, adatte a tutti. In sala lettura spazio alla poesia, mini lezioni in laboratorio, con gli studenti e gli insegnanti che hanno eseguito esperimenti fisici e chimici, una lezione sui miti svelati e un curioso cruciverba in alfabeto grdco. Gli eventi sono andati avanti ancora, fino a mezzanotte, con dialoghi tra donne nel mondo greco e romano in sala teatro, un curioso tableau vivant dedicato all’artista Marina Abramovic e in sala cinema la proiezione di filmati realizzati nell’ambito dei laboratori cinematografici. Gli ospiti inoltre hanno potuto fare esperienze di realtà virtuale, guidati magistralmente dagli studenti.

Per finire l’illustrazione del progetto radiosonde: un progetto promosso da alcuni studenti dei tre licei statati lunigianesi, già messo in pratica lo scorso anno a Villafranca. Tre le fasi previste: la costruzione di un radar per la ricezione della telemetria delle sonde meteorologiche, la realizzazione degli strumenti per inseguire e recuperare una sonda meteorologica e infine il lancio di una sonda. Il progetto, dopo Villafranca, presto sbarcherà anche ad Aulla. Tutta la serata è stata seguita in sala stampa dalla redazione giornalistica dello Zibaldone con interviste, podcast, web radio, per ricordare un evento tradizionale e imperdibile nell’anno scolastico del liceo.

Monica Leoncini