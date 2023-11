Arte e artigianato in Accademia . La ’Pisaniana’ celebra la cultura

L’Accademia di belle arti ha aperto le sue porte al programma televisivo “La Pisaniana”, per la puntata che andrà in onda stasera alle 21.15 su 50 Canale. Il salotto itinerante coprodotto dall’emittente regionale e dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei e condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi, proprio dall’ aula magna dell’Accademia aprirà la riflessione su un trinomio indissolubile: arte, artigianato e cultura. In definitiva la carta d’identità del nostro territorio. Il mondo dell’impresa, della politica, le rappresentanze di categoria e le scienze applicate al tema dell’arte si confronteranno, alla luce anche dell’attualità e della congiuntura economica.

Grandi nomi tra gli ospiti: il senatore Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera, veterano del parlamento, memoria storica di quarant’anni di politica italiana. Un autorevole protagonista che ha attraversato i momenti più importanti della politica e della storia italiana degli ultimi decenni. Dal suo scranno parlamentare ha visto avvicendarsi 11 legislature e 27 governi ed ha deciso di raccontare la sua vita, i suoi ricordi e gli aneddoti di una storia che riguarda tutti nel suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”. Accanto a Casini, che non mancherà di intervenire su tutti i temi di attualità politica, ecco poi Marco Granelli, presidente nazionale dí Confartigianato Imprese, la più importante associazione del settore artigiano con le sue 700.000 imprese iscritte: la storia manifatturiera del nostro Paese fatta da artigiani e da piccoli imprenditori.

"Il ruolo delle imprese artigiane è di tipo economico ma anche sociale" dice Granelli, che racconta il momento delle piccole e medie imprese tra guerre, crisi energetica e continui aumenti dei tassi di interesse. Per non parlare della manodopera (soprattutto quella giovanile) che manca da tempo. Anche se la microimpresa va in controtendenza rispetto alle pmi. Tra i protagonisti del talk show anche il sindaco di Lucca che torna sulla polemica circa la mancata intitolazione della strada a Sandro Pertini, anticipando che invece presto ci sarà a Lucca una strada che avrà proprio il nome di colui che è stato uno presidenti della Repubblica più amati. Con Pardini, delegato per la cultura di Anci Toscana, anche una riflessione su un’ arte speciale che ha fatto il successo della sua città negli ultimi decenni: il fumetto.

A Silvia Papucci, direttrice dell’ Accademia di Belle Arti Carrara, spetterà il compito di delineare il confine, a volte impercettibile a molti, tra artigianato e arte, tra l’artigiano e l’artista. Poi ripercorreremo la storia di un istituto, l’Accademia appunto, che oggi conta oltre mille studenti provenienti da tutto il mondo. In questa puntata interverranno, poi, alcuni spettatori speciali. Addetti ai lavori con domande e riflessioni sul tema: il famoso architetto Tiziano Lera, Michela Ciancianaini e Mirco Felici di Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana, Paolo Camaiora segretario generale dell’ Ordine Architetti di Massa Carrara. E poi spazio a tante aziende artigiane della provincia apuana. Fabrizio Diolaiuti si recherà a visitare alcune delle più importanti botteghe della zona, specializzate soprattutto nella lavorazione del marmo, incontrando artigiani quali Giordano Baudone; Roberto e Lorenzo Pedrini; Stefano Poletti; Antonio e Renato Musetti; Leonardo Corsanini; Mirco Felici; Michele Monfroni. Come in ogni puntata, immancabile e preziosa la rubrica della dottoressa Teresa Sichetti “Terra Ambiente e Salute”, alla scoperta dei Laboratori Aliveda, un’azienda orientata alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di integratori alimentari fitoterapici. In chiusura di puntata, come sempre, la ricetta affidata ad un ristorante del territorio, stavolta la Trattoria Ometto di Bedizzano, clima familiare con piatti della tradizione carrarese. Appuntamento a stasera alle 21.15, su 50 Canale, con “La Pisaniana“.