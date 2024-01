Arte e ambiente. Ricchezze da sfruttare

Se Massa non è stata in grado di avanzare la sua candidatura a ‘capitale della cultura’, nonostante le promesse elettorali, Carrara si candida a ‘capitale italiana dell’arte contemporanea’. Il nuovo riconoscimento previsto dal Ministero della Cultura assegnerà fondi per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati all’arte contemporanea. Al di là del ‘derby’, va detto che negli ultimi anni in provincia l’offerta culturale e artistica è aumentata. Si potrebbe e si dovrebbe fare di più, ma lo sforzo è innegabile e il riconoscimento del New York Times premia questo impegno. Esplicito il riferimento agli Uffizi Diffusi al Castello Malaspina. Ma c’è anche il richiamo alla bellezza dell’ambiente che finora non è stata sfruttata a dovere e che anzi la mano dell’uomo sta cercando di compromettere.

Luca Cecconi