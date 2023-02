’Arte dello spettatore’ Elisabetta Salvatori incontra il pubblico

Domani alle 21 in piazza Alberica, nel circolo Arci Spazio Alber1ca, l’attrice Elisabetta Salvatori si incontrerà con il pubblico. Illustrerà il suo spettacolo ’Vita e opere di Ligabue’, che sarà in centro città il prossimo 2 aprile, e parlerà della sua carriera e del teatro nel panorama contemporaneo. L’incontro con Salvatori anticipa la kermesse che vede cinque attori, cinque città e cinque spettacoli impegnati in un tour che con Livorno, Querceta, Castelnuovo d’Elsa, Molina di Quosa avrà anche Carrara. Così Elisabetta Salvatori, che il fedelissimo pubblico dell’Arte dello spettattore con Marina Babboni ha già conosciuto a Querceta, renderà la visita in un incontro dettato soprattutto dal calore e dall’amicizia che lega l’attrice al nostro pubblico.