’Arte Braille’, ora il gemellaggio tra i licei Gentileschi e Misticoni

Continua il progetto Arte Braille promosso dal liceo artistico Gentileschi, dalla professoressa di arti figurative Doriana Guadalaxara, dalla dirigente del Provveditorato Donatella Buonriposi e dalla dottoressa Francesca Bernardini. Lunedì 27 ci sarà il gemellaggio con il liceo artistico Misticoni di Pescara e la città di Popoli, che per l’occasione ospiterà nell’istituto guidato dalla dirigente Patrizia Corazzini gli studenti del liceo abruzzese, la professoressa Patrizia Urbani, e Francesca Bernardini in rappresentanza del liceo e del provveditorato apuano. Gli studenti del Gentileschi parteciperanno all’evento da remoto con la preside Ilaria Zolesi, sperando di poter presenziare fisicamente nelle edizioni successive.

Come dono alla città di Popoli, visto il suo impegno nel progetto di sensibilizzazione e inclusione e la disponibilità ad accogliere l’evento, i ragazzi del Gentileschi, sotto la supervisione della professoressa Guadalaxara, hanno realizzato due disegni con tecnica puntinata e colori olfattivi: un ritratto di Alberto Sordi per il premio ‘Km 78 Alberto Sordi’, e una raffigurazione di Corradino D’Ascanio, l’inventore della Vespa e del primo elicottero per ospedale, originario di Popoli. Lo scopo del progetto ‘Arte braille incontra Popoli’ è mostrare il percorso svolto dagli studenti del Gentileschi: verrà allestita una mostra con i progetti realizzati promuovendo l’uso dell’olfatto, del tatto e dell’udito, delle tecniche di disegno e scrittura braille. La collaborazione è nata circa tre anni fa dall’incontro tra Francesca Bernardini, l’attore Fabrizio Coniglio (L’allieva, fiction Rai) e Sabatino Furnari, abitante di Popoli e personalità di spicco nella comunità abruzzese grazie al suo impegno culturale e turistico. Per il premio ‘Km 78 Alberto Sordi’, curato proprio da Furnari, Francesca Bernardini venne premiata per il suo impegno di sensibilizzazione nell’arte, dando poi avvio alla collaborazione con il liceo di Pescara grazie anche all’intermediario lavoro di Sabatino.

Francesco Marinello