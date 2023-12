Arrivano i folletti al palco della Musica. Letture in biblioteca

Fine settimana ricco di appuntamenti natalizi per tutte le età. Oggi dalle 15,30 nel centro storico cittadino lo spettacolo itinerante Parata di folletti, mentre domani e domenica, dalle 15 Babbo Natale sarà al Palco della Musica in piazza Gramsci per ricevere le lettere dei più piccini.

Sempre domani alle 15 letture e musiche a tema natalizio per i più piccoli con la biblioteca di piazza Gramsci addobbata a tema, con i Volontari Nati per Leggere e Nati per la Musica di Massa-Carrara (ingresso libero, info 0585641472, [email protected]",

Ad Avenza sempre domani, sabato alle 17. in programma l’esibizione della filarmonica Giuseppe Verdi, mentre a Marina, dalle 16 lo spettacolo itinerante Swing Brass Christmas 4tet Band. Domenica ad Avenza dalle 15 lo spettacolo itinerante con i 4 Cugini musicisti di Babbo Natale. Tra le iniziative culturali domani, alle 16, Palazzo Binelli ospita l’evento per celebrare Luciano Luciani, il glottologo che ha nobilitato il dialetto carrarese, a cento anni dalla sua nascita.