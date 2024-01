Arriva la proroga al commissario per l’aeroporto

Avanti ancora con la gestione commissariale dell’aeroporto di Marina di Massa-Cinquale. Lo ha deciso la giunta per poter poi mettere mano a tutte le pratiche che serviranno a disegnare il futuro dello scalo e arrivare alla definizione di un project financing di rilancio a oggi valutato in circa 2 milioni di euro. Una proroga al commissario Jacopo Del Carlo che serve, come spiega l’amministrazione, a "predisporre una modifica allo strumento urbanistico per facilitare la successiva procedura ad evidenza pubblica che avrà ad oggetto l’intero sedime aeroportuale". Ma intanto l’aeroporto deve funzionare da qui la necessità di prorogare incarichi e affidamenti almeno fino a settembre, come richiesto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.