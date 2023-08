Arriva il sollecito del gruppo consigliare della Lega per chiudere la discarica nell’ex Cava Fornace

Sono scaduti i termini per le osservazioni al Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla discarica ex Cava Fornace e la Lega mette nero su bianco le criticità. "La sezione di Montignoso della Lega – evidenzia la capogruppo Michela Bertelloni – ha presentato un testo di osservazione evidenziando che dai documenti presentati dal gestore si evince la volontà di continuare a scaricare il percolato in pubblica fognatura nonostante vengano sistematicamente sforati i paramenti con richiesta in deroga. Già nel 2022 il gestore idrico Gaia lo aveva sospeso lo scarico dopo la prescrizione di Arpat. In seguito a questa ed altre criticità rilevate nella gestione del sito, la Lega ha chiesto di rispettare la volontà dei consigli comunali di Montignoso, Massa, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza, che chiedono l’iter più veloce possibile per chiusura e messa in sicurezza".