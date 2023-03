Arriva il commissario L’ex prefetto Maria Trio chiamato ad approvare il Bilancio di previsione

L’amministrazione Persiani dalla notte di mercoledì non esiste più, cancellata da una mozione di sfiducia che ha trovato il voto favorevole anche da parte degli ex alleati di maggioranza, Fratelli d’Italia e alcuni consiglieri di Forza Italia. Lunedì arriverà il commissario, l’ex prefetto di Lecce Maria Rosa Trio (nella foto), 68 anni, con precedenti incarichi a Palermo, Vercelli e Milano. La professionista in pensione è chiamata a districarsi nell’ordinaria amministrazione della macchina burocratica. Entro fine mese c’è da approvare il Bilancio di previsione e da far proseguire i progetti del Pnrr. La precedente giunta non è comunque andata via con un colpo di coda: il 28 febbraio ha approvato una lunga serie di atti che in gran parte riguardano contributi economici, patrocini e sovvenzioni a vari eventi da realizzare sul territorio fino all’estate, oltre alle linee di indirizzo per Palcoscenici Stellati. Ma ci sono anche due atti rilevanti all’interno della lunga fila di delibere. Il primo è certo quello che riguarda i rapporti fra Comune e Asl per la realizzazione di Casa e ospedale di Comunità all’ex scalo merci della stazione di Massa, terreno che palazzo civico acquisterà da Rfi Sistemi Urbani a 1,5 milioni di euro. Area che sarà...