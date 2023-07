Arrighi respinge le accuse di Martinelli

"Poche idee, ma molto confuse". La sindaca Serena Arrighi replica alle accuse del consigliere Matteo Martinelli sulle concessioni del marmo. "L’ex assessore al Marmo – scrive Arrighi – dopo cinque anni a dare la colpa ‘a quelli di prima’ è ora impegnato in una campagna per arrogare alla sua amministrazione i risultati ottenuti da quella attuale. Sul marmo Martinelli sembra voglia fare solo confusione pur di negare un risultato evidente: la firma delle concessioni. In queste settimane il Comune e le aziende stanno mettendo nero su bianco impegni e obblighi ben precisi, programmando il futuro del principale settore economico. A questo risultato si è arrivati senza proclami e senza puntare il dito verso le falle di meccanismi ereditati, ma con un lavoro di un anno durante il quale l’amministrazione non ha mai fatto un passo indietro, respingendo in maniera categorica qualsiasi richiesta di proroga o scorciatoia perché convinta che l’obiettivo fosse troppo importante. Grazie agli uffici abbiamo per la prima volta una data certa per la scadenza delle concessioni e un orizzonte temporale in cui Comune e aziende potranno programmare. Tutto il resto, a cominciare dalle accuse di scarsa trasparenza, è fuori luogo. Per rendersene conto basta leggere i passaggi delle determine dove non cambia la sostanza, ma semplicemente dove il dirigente ha riscritto un articolo in termini più formali e anche rispettosi del consiglio comunale che ha approvato la disciplina".