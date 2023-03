Arrighi: "Nessun rimpasto in giunta"

CARRARA

"La giunta è unita e non vi sono motivi per fare rimpasti". Con queste parole, la sindaca Serena Arrighi ribadisce e conferma la solidità del suo gruppo e dei vari assessori che compongono la sua squadra. Giunta che, stando alle sue parole, sarà quella con cui intende continuare a programmare il futuro della città e proseguirne il lavoro, con la determinazione e l’entusiasmo fino ad ora mostrato. La risposta della prima cittadina arriva a poche ore dall’invito del coordinatore della Lega, Nicola Pieruccini, che aveva suggerito a Serena Arrighi la via delle dimissioni oppure in alternativa a formare in tempi rapidi un rimpasto di giunta. Per il coordinatore del Carroccio, l’attuale sindaca se in campagna elettorale si era definita civica, nei fatti ha poi invece mostrato la sua vicinanza al Partito Democratico. Da qui l’appello rivolto alla sindaca per le dimissioni immediate o per eventualmente un rimpasto della sua squadra.

"La sindaca fin dalla sua discesa in campo era del Pd – aveva detto Pieruccini – e oggi lo è anche la giunta, in quanto, per le regole dello Statuto del partito, chi ha votato è stato iscritto nelle liste Dem. I cittadini inconsapevolmente avevano scelto una sindaca del Pd travestita da civica, che si è battuta anche a favore del consigliere regionale Giacomo Bugliani che aspira all’assessorato al posto di Roberta Crudeli, visti tutti gli imbarazzi che le ha creato". Netta la risposta a Pieruccini di Serena Arrighi, che non solo ha difeso il proprio operato e quello della sua squadra, ma che ha inoltre ribadito la propria fiducia alla attuale vicesindaca Roberta Crudeli, elogiandone il lavoro fin qui svolto.

"Non sono abituata a tramare – ha risposto la sindaca Arrighi –, non lo faccio mai e cerco di muovermi sempre in modo trasparente, sia nella vita privata, che in quella professionale. Le cosiddette trame oscure non mi appartengono. Ribadisco quindi piena fiducia nella squadra di governo cittadina, a partire dalla vicesindaca, persona validissima, su cui ripongo la massima fiducia, così come verso tutta il resto della giunta".