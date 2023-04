Sei furti in due mesi, arrestato il ladro seriale di Carrara

Carrara, 17 aprile 2023 – Ben sei furti (dei quali due in abitazione) commessi tra gennaio e febbraio: il presunto responsabile, un 44enne di carrara, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Massa Carrara.

L’uomo, italiano, ha una lunga serie di precedenti per furto. L’intuizione della Squadra Anticrimine del Commissariato di Carrara è stata confermata dalla scrupolosa analisi di ore di filmati estrapolati dai diversi sistemi di videosorveglianza installati in prossimità dei luoghi teatro dei furti; immagini che sono state utili non solo per avere un completo identikit del ladro ma anche per comprenderne il modus operandi.

Particolarmente insidiosa la tecnica criminale utilizzata dall’indagato che prima avvicinava la vittima, iniziava a parlare con lei e poi, approfittando di un momento di distrazione, in maniera repentina e con destrezza, sottraeva i soldi dal bancone di un bar, auto lasciate con le chiavi inserite nel quadro, diverse biciclette elettriche. Nessuna remora poi ad introdursi nella stessa notte in due diverse abitazioni private dove ha rubato diversi attrezzi da lavoro (motoseghe, levigatrici, cacciaviti, morsetti elettrici), computer portatiti nonché denaro contante. Sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, il gip di Massa ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’umo è stato rintracciato dalla polizia a Benevento. Gran parte della refurtiva, quali le autovetture e le biciclette elettriche, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.