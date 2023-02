Arrestati con pistola e un chilo di cocaina Tre uomini traditi da un fanale rotto dell’auto

di Alfredo Marchetti

Un fanalino rotto inguaia tre uomini, arrestati con un chilo di cocaina pura e una pistola in auto. Si starà sicuramente maledicendo per non aver fatto controllare la sua auto prima di mettersi in viaggio il carrarino che martedì sera è stato fermato dalla stradale di Pontremoli perché il fanalino della sua auto si era bruciato. Un semplice controllo che si è trasformato in un arresto dei tre. Finiti in carcere i protagonisti loro malgrado di questa vicenda si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il giudice Marta Baldasseroni ha convalidato l’arresto: i tre sono ora in carcere a Massa. Il controllo è avvenuto martedì sera all’ora di cena. Una pattuglia della polizia stradale stava transitando in autostrada direzione Pontremoli quando ha notato un’auto che viaggiava con il fanalino posteriore destro spento.

Dopo aver controllato il mezzo per circa un centinaio di metri gli agenti pensato bene di avvertire il guidatore del problema che stava presentando la sua auto e hanno azionato il lampeggiante, invitando il guidatore ad accostare alla prima piazzola di sosta per avvertirlo che il fanalino era bruciato. Durante il dialogo tra gli uomini in divisa e i passeggeri del mezzo però qualcosa non è andato a genio agli agenti: i tre nell’abitacolo si sono da subito dimostrati molto nervosi, tanto da insospettire gli agenti e invogliare gli uomini in divisa ad attuare una perquisizione più approfondita del mezzo. Uno di loro aveva rassicurato i poliziotti che alla prima stazione di servizio avrebbero fatto riparare il danno, con la speranza che i controlli subissero un’accelerazione.

E gli agenti avevano ragione: occultato nel bagagliaio tra alcuni vestiti i poliziotti hanno trovato un chilo di cocaina pura, conservata tutta in un panetto che, se venduto ai fini di spaccio, poteva generare un ingente guadagno per i tre. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono scattate le manette per i passeggeri dell’abitacolo. Con il carrarino di 26 anni c’erano altre due persone, un magrebino di 20 anni e un uomo di 50 anni di Padova, entrambi con precedenti penali. Sconosciuta la destinazione dei tre, visto che gli arrestati non hanno proferito parola dalla serata del fatto.

Ad aggravare ulteriormente la loro situazione anche il ritrovatmento da parte dei poliziotti di un’arma, una pistola, occultata nella tasca posteriore del seggiolino del passeggero. La droga e l’arma sono state sequestrate e ieri mattina c’è stata la convalida dell’arresto per i tre. Il carrarino, incensurato, è difeso dai legali Luca Lattanzi ed Elisa Stagetti del foro di Massa. Gli avvocati sono ora chiamati a fare chiarezza sulla posizione del loro assistito chiamato, assieme agli altri due di detenzione illegale di arma e droga ai fini di spaccio, nel tentativo di alleggerire la posizione del loro cliente che adesso si ritrova insieme agli altri tre, per un semplice fanalino bruciato, a essere ospite delle patrie galere.