Armonie dai balconi La musica in centro

Stasera alle 21,15 torna ‘Armonie dai Balconi’, la manifestazione di Confcommercio alla quarta edizione. Artisti internazionali e locali, nelle serate di agosto, saliranno sui balconi cittadini per riempire di note le strade del centro. Quest’anno performances dal jazz alla lirica, al soul, al crossover e standard internazionali, ma anche canzoni di Giorgio Gaber in occasione del centennale della sua scomparsa. La manifestazione curata da Veio Torcigliani, in questa quarta edizione vede la compartecipazione del ‘Club fotografico apuano’, che proporrà delle mostre fotografiche a tema musicale negli esercizi commerciali con le opere di Roberto Vaccarino, Daniela Marzi, Roberto Vetrugno, Ennio Biggi, Franca Paladini, Luca Frola, Gianni Crudeli, Davide Giovanelli, Caterina Pianadei, Andrea Ferencz, Stefania Veracini, Salvatore Grasso. L’evento è realizzato in collaborazione con Extrapalco, gli studenti del liceo artistico musicale Palma di Massa e del polo artistico Gentileschi, e con il supporto economico del Comune di Carrara. ‘Armonie dai Balconi’ torna sempre alle 21,15 nelle serate del 12, 18 e 26 agosto.