Armato di cesoie e cacciaviti. Gli appostamenti di notte poi l’arresto del ladro di pc

Stava forzando la porta d’ingresso, quando è stato colto in flagranza e arrestato. Siamo a Villafranca, al liceo Da Vinci, da tempo teatro di furti nelle classi. Alcuni giorni fa un uomo è stato sorpreso a forzare la porta di ingresso con un cacciavite e una cesoia.

Per fortuna il liceo, a causa dei pregressi furti avvenuti all’interno della scuola, era sorvegliato dai Carabinieri della stazione locale. Da giorni l’uomo tratto in arresto, un insospettabile italiano di 59 anni, residente in zona, era comunque sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori che, quando lo hanno visto nella serata di venerdì aggirarsi davanti alla scuola, si sono appostati per vedere cosa facesse. Sono bastati pochi minuti per vederlo in azione forzare la porta d’ingresso dell’istituto scolastico: immediato l’intervento dei Carabinieri che lo hanno bloccato dichiarandolo in stato di arresto. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza. Negli ultimi mesi il liceo e il vicino istituito grafico Pacinotti Belmesseri erano stati oggetto di alcuni furti, i ladri erano riusciti a portare via computer e gli euro custoditi all’interno delle macchinette, usate da professori e studenti, per prelevare bevande e snack. Ben più gravi sono stati i danni arrecati dai ladri alla struttura scolastica nel corso di questi furti, persone incuranti delle conseguenze e dei costi che i cittadini o gli enti pubblici devono sostenere per il ripristino dei luoghi.

I furti sono sempre avvenuti di notte, i ragazzi rientrando a scuola di mattina si accorgevano di quanto successo. Furti ma anche atti di vandalismo, perché nelle classi sono stati trovati armadi e cassetti aperti, e tutto il materiale in disordine. C’è stata molta preoccupazione nel corso dei mesi, perché i furti si sono ripetuti. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal PM titolare delle indagini, è stato trattenuto all’interno delle celle del comando stazione Carabinieri di Pontremoli. Nel corso della mattinata di sabato scorso l’arrestato è stato tradotto davanti al Giudice, dove ha potuto articolare la propria difesa e, nel contraddittorio tra le parti, l’ A.G. ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria. Inoltre nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale volti a contrastare i reati predatori, i carabinieri di Fivizzano, Casola e Monzone, hanno effettuato le attività di controllo nella zona montana, attraverso l’impiego di alcune autopattuglie che hanno vigilato sul territorio di competenza e sui diversi esercizi pubblici presenti.