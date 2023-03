Aree Fs inutilizzate nel mirino Il Comune tratta per acquisirle

La partita del Comune di Carrara con Ferrovie è iniziata. Sono centinaia sul territorio i metri quadrati di terreno inutilizzati di proprietà delle Ferrovie, alcuni strategici per poter procedere con i grandi progetti dell’articolo 21 del marmo e del Pnrr. Per acquisirli l’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini ha avviato i contatti con le Ferrovie per un’operazione nel segno del ‘poca spesa tanta resa’. A partire dalla ex Marmifera, interessata da un progetto di riqualificazione che senza l’acquisizione dei lotti di ferrovie non si potrà realizzare. Poi ci sono i finanziamenti per la zona di San Martino, del retro stazione di Avenza, un’ampia macchia verde che potrebbe diventare un maxi parcheggio.

"Ci sono già stati contatti con Ferrovie – spiega l’assessore Lorenzini – per cercare di riprendere i terreni di ferrovie. L’idea è di ottenerli senza che ci siano esborsi da parte del Comune, magari con un’operazione di perequazione o stimolando ferrovie a realizzare delle opere. Un accordo andrà fatto per forza per procedere ad acquisire i singoli lotti e realizzare i progetti".

Grandi manovre anche a Marina di Carrara, in particolare per i lavori del Waterfront, già in corso sulla passeggiata a mare. "Stiamo lavorando con l’Autorità portuale sul terzo lotto – prosegue Lorenzini – che prevede anche la demolizione e riqualificazione degli edifici dov’è l’ex Tuga. Il Waterfront prevede poi la riqualificazione dei marciapiedi di viale Colombo, davanti ai cantieri navali Tisg, e poi c’è la ciclo pedonabile Tirrenica che farà la Regione".

Resta la ferita aperta nel cuore della città di piazza Matteotti tra l’inagibilità del Politeama e la pavimentazione di marmo che paga i danni del tempo e dell’inciviltà. "E’ previsto un intervento di riqualificazione con un progetto dell’articolo 21, ancora al vaglio degli uffici – assicura l’assessore Lorenzini – . Una volta stabiliti gli anni per l’estensione delle concessioni visioneremo i vari progetti e valuteremo le varie ipotesi, tra cui l’idea di un parcheggio sotterraneo".

Alessandra Poggi