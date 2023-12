"Area industriale smantellata con la variante"

"Una variante per iniziare a smantellare la Zona industriale". Il consigliere del Pd, Stefano Alberti, dopo le dichiarazioni del segretario della Lega, Nicola Pieruccini, ospite di Confartigianato sulla manifestata idea "che la scelta dell’amministrazione comunale di Massa si leghi alla volontà di consentire, nell’intera Zia dall’autostrada all’Aurelia, l’insediamento di qualsiasi attività e funzione e che a tale aspetto la maggioranza di destra orienterà il prossimo Piano Strutturale", guardando alla logica del libero mercato e a una zona industriale giudicata deserta e con attività artigianali tradizionali e non solo, che resistono ma non brillano e su cui è bene non scommettere. "Facile pensare che non conoscono il territorio e che non leggono neanche i dati forniti dall’Isr e altri studi di settore che invece registrano incrementi importanti del manifatturiero sia in termini di apporto al PIL provinciale sia occupazionale. Non possiamo permettere che si comprometta il futuro della zona industriale apuana" incalza Alberti.

Per la coordinatrice dei 5Stelle, Luana Mencarelli, l’apertura al dialogo da parte di Pieruccini "sembra essere più una mossa disperata che una reale volontà di ascoltare le preoccupazioni della comunità locale" ed evidenzia che "la Lega sembra non comprendere la realtà economica locale, ignorando il fatto che l’occupazione offerta da Sogegross nei centri già aperti è assai scarsa. Dati alla mano è chiaro che non si tratta di un vero motore di occupazione e rilancio per Massa" mentre per la zona industriale "manca un piano strategico da parte della Lega al governo della città da 6 anni".

Infine Unione Popolare e Rifondazione Comunista pur ribadendo che la variante in zona industriale sia sbagliata evidenziano come il boicottaggio di Fonteviva sia "un’azione miope": " sarebbe invece opportuno rafforzare il fronte di protesta contro la svendita dei nostri beni comuni, terreni, aree industriali, aziende pubbliche".