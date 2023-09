Area di sosta per camper a Fivizzano: stamani l'inaugurazione

Sono terminati i lavori per la realizzazione di un’area sosta attrezzata per camper a Fivizzano. L’area viene ufficialmente inaugurata stamani da parte dell’amministrazione comunale. Si tratta di un investimento di 80mila euro finanziato in parte con un contributo della Regione.

"L’area in verità è già attiva da alcuni giorni e devo constatare che è molto utilizzata specie da turisti stranieri, tedeschi, belgi e olandesi – afferma il sindaco Gianluigi Giannetti – ed è dotata di tutte le attrezzature necessarie per il turismo all’aria aperta: scarichi automatici, presa per l’energia elettrica ,acqua ed attivazioni chiusura-apertura magnetizzate. Per il momento la sosta è gratuita, nel futuro si vedrà. Abbiamo riqualificato pertanto questa area nel capoluogo mentre nel contempo ne stiamo portando a termine altre due: una presso la stazione ferroviaria di Soliera, anch’essa con tutte le attrezzature per una capienza di 5-6 camper, mentre l’altra è molto più grande con 16 posti e si trova a Equi Terme. Devo dire che Fivizzano è l’unico Comune in Lunigiana per il momento che va in questa direzione. Ci siamo resi conto dalle statistiche che molti camperisti frequentano il nostro territorio mache non trovavano le apposite aree attrezzate per godersi appieno ciò che il nostro ambiente, i nostri borghi, sono capaci di offrire. Pertanto ci siamo impegnati anche in questo settore del turismo in movimento, all’aria aperta".

"Abbiamo partecipato al bando della Regione denominato – spiega il vice sindaco Giovanni Poleschi – dobbiamo ancora affidare lavori per circa 20mila euro per sistemare l’area limitrofa compresa la nuova rampa disabili per accedere al campo da tennis. I posti nell’area che andremo stamani a inaugurare sono cinque. E’ stata riqualificata un’area che stava vivendo una certa marginalità in questi ultimi anni e che quindi ha avuto giustamente una opportuna valorizzazione".

Roberto Oligeri