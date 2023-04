Arcieri da mondiali si sfidano a Fivizzano

Fivizzano vanta una tradizione secolare nel tiro con l’arco, ha una scuola e l’annuale “Disfida fra gli Arcieri di Terra e Corte”, che trae origine da un fatto storico e attira migliaia di persone. E nei giorni scorsi in località l’Ortolano, nella campagna a due passi da Fivizzano, la gara con oltre 100 atleti da tutta Italia. Specialità “3D”, aperta a 4 tipi di archi diversi (long bow, arco tradizionale, arco nudo e compound) si è svolta in un percorso ad anello con 24 piazzole di tiro, a distanze sconosciute, fino a 45 metri. Tra gli atlet in gara le campionesse del mondo: Elisa Baldo di Padova della Decumanus Maximus, l’emiliana Cecilia Santacroce della Ypsilon Arco Club e la ligure Cinzia Noziglia, campionessa in carica della specialità 3D, divisione ‘Arco Nudo Femminile’, del gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia, oltre alla vice campionessa mondiale Luana Bassi di Imola della Arcieri Tigullio. Tra gli uomini si sono distinti gli atleti azzurri Alfredo Dondi della Frecce di Santa Margherita, Fedele Soria della Arcieri città di Pescia, Fabio Pittalunga dell’Associazione Genovese Arcieri e Marco Pontremolesi della Arcieri di Fivizzano.

R.O.