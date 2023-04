Archivio chiuso da 3 anni Ma adesso c’è il bando

E’ sigillata da tre anni la sezione dell’Archivio di Stato di Pontremoli a causa della mancanza del certificato di prevenzione incendi (Cpi), che attesta la conformità alle normative della sicurezza e anche perché la sede nel convento agostiniano della S.S. Annunziata non è stata ritenuta esente da rischi sismici.

La direttrice provinciale Francesca Nepori aveva così spiegato all’epoca perché la sezione non poteva rimanere aperta: "Per motivi legati alla legge 812008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio di consultazione della Sezione di Pontremoli è momentaneamente sospeso. Questa Direzione sta effettuando tutte le operazioni necessarie e possibili al fine di risolvere quanto prima. A breve, inizieranno i lavori necessari e propedeutici per superare le criticità relative alla legge 812008 con finanziamenti stanziati dal ministero della cultura per poter riprendere quanto prima il servizio di consultazione in sicurezza per l’utenza e per il personale". La Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni Culturali, l’anno scorso aveva annunciato lo stanziamento di 250mila euro che dovevano la rapida realizzazione degli interventi in somma urgenza, da realizzare entro l’estate. Purtroppo non è andata così perché non è stata nemmeno ancora bandita la gara d’appalto di competenza del segretariato regionale del Ministero. Nei giorni scorsi il sindaco di Pontremoli ha chiesto informazioni alla sede fiorentina e gli è stato risposto che è finalmente in dirittura d’arrivo il bando per l’assegnazione dei lavori. Intanto le associazioni culturali del territorio sono in fermento perché numerosi storici, studenti e appassionati di ricerche sul territorio sono in attesa ormai da troppo tempo di utilizzare le risorse documentarie dell’Archivio pontremolese. La sezione è chiusa dal marzo 2020, ma in precedenza era stata sprangata dal 15 novembre 2018 al 6 giugno 2019, poi riaperta grazie alla moratoria concessa dal Governo per le sedi storiche, sino al momento dello scoppio della pandemia. "Le decisioni assunte l’anno scorso dal direttore generale Anna Maria Buzzi – ha detto il sindaco Ferri - hanno segnato un cambio di passo essenziale nell’aver prontamente inquadrato i problemi sul tavolo ed averne subito individuato le soluzioni più opportune. Ho saputo che ci sono stai dei problemi per il bando dovuti all’agibilità della stazione appaltante, che però ora dovrebbero essere state superate. Immagino che poi ci sorgeranno altri problemi per l’apertura, a causa della carenza di personale.Confermo il massimo impegno del Comune nel contribuire con le convenzioni necessarie a rendere la Sezione dell’Archivio sempre più fruibile a chi l’ha sempre frequentata per studio, lavoro e diletto".

