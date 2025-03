Apuania travolgente e resta in vetta. Il Cortemaggiore ko

Successo rotondo per la formazione di B2 della Apuania Tennistavolo che nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di categoria, girone D, si impone 0-5 in casa dei piacentini del Cortemaggiore. Secondi in classifica (ma con questa sconfitta sono stati superati dai reggiani del Poviglio e dai bresciani del Marco Polo Mazzano) gli emiliani sono scesi in campo con una formazione rimaneggiata che nulla ha potuto contro il team apuano che resta imbattuto in vetta. Per i gialloazzurri due punti sono firmati da Edoardo Cremente (0-3, 1-3) e da Daniel Gaybakyan (0-3, 0-3), uno da Matteo Petriccioli (0-3). "Sono contento di questa vittoria che ci permette mantenere la testa della classifica – dice il dirigente responsabile Giancarlo Betti (nella foto)– la squadra emiliana è sicuramente di buon livello e noi abbiamo disputato un buon match. Il campionato ci riserva ancora degli ostacoli da superare e ci impegneremo al meglio per affrontarli e poter vincere il campionato". Prossimo impegno l’8 marzo in casa con Poviglio, dove potrebbe arrivare la matematica promozione.

La classifica: Apuania Carrara 22; Marco Polo e Poviglio 16; Cortemaggiore 14; Ferrara 10; Modena 6; Major Bologna 2; Colognola ai Colli (Verona) 1. La prima è ammessa in B1, le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.