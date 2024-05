Apuani sulle barricate: "Una sola cosa è sicura. Non è stato fatto nulla"

I balneari apuani sono allo stremo, guardano al futuro ma davanti a loro ci sono solo incertezze. Oltre al problema dell’erosione della spiaggia, che a Marina di Massa a causa del porto di Carrara, ha raggiunto livelli insostenibili, c’è l’ultima tegola del Consiglio di Stato che ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre dello scorso anno. "Ma dall’altra parte c’è l’ordinanza, sempre del Consiglio di Stato, che blocca tutto attendendo che la Corte di Giustizia dell’Europa si esprima sul tema dell’indennizzo – sottolinea Marco Pardi, titolare del Bagno Firenze a Marina di Carrara e presidente dei balneari carraresi –. Abbiamo tempo fino alla fine del 2024 per indire le gare, ma al momento l’unica certezza è che il Governo non ha ancora fatto niente". A far tremare l’intero comparto, i primi di marzo, era già stato il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) che dava tempo 60 giorni ai Comuni per indire le aste.

"Sarà difficile gestire la cosa – spiega la titolare del Bagno Nuovo Lido a Marina di Massa, e presidente del Consorzio balneari Massa, Itala Tenerani –. Come balneari siamo sconcertati, non sappiamo più cosa fare. Già quest’anno c’è l’incognita se aprire gli stabilimenti o tenerli chiusi. Poi c’è il problema dei dipendenti se tenerli o mandarli via. Da tempo non siamo tranquilli, non possiamo focalizzarci sul nostro lavoro come si dovrebbe fare normalmente. Il Governo deve decidere cosa fare, noi abbiamo provato a dirlo in tutti i modi".

Patrik Pucciarelli