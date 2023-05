’Apuane libere’ in classe Il mondo del lapideo nel suo aspetto giuridico

L’organizzazione di volontariato Apuane Libere, nella biblioteca dell’istituto di istruzione superiore Zaccagna Galilei, con quattro soci volontari accompagnati dal presidente, ha incontrato le studentesse e gli studenti, analizzando questioni relative all’aspetto giuridico connesso alla tutela dell’ambiente in relazione alle istanze economiche connesse alle tipologie di mercato del settore lapideo cittadino.

Dati gli indirizzi dell’offerta formativa delle classi quarte e quinte, è stato affrontato "l’aspetto politico economico del mercato di libera concorrenza – scrive l’organizzazione –, il concetto di monopolio e oligopolio, prendendo come esempio soprattutto quello di aziende quotate in borsa e non che accumulano ricchezza devastando beni comuni, e le norme in materia di bilancio etico e ambientale. Grazie all’ausilio di immagini scattate dentro i siti estrattivi dei quattro bacini di competenza comunale, gli studenti hanno potuto riflettere sulla situazione in cui versa il territorio e sulla dimensione di quell’informazione ancora troppo scarsa rispetto all’enorme portata del disastro ambientale in atto. Tutto ciò mentre da un lato la normativa vigente sancisce la protezione della natura, dell’ambiente, del paesaggio nella sua dimensione olistica, e dall’altro lato si assiste alla violazione della medesima normativa; poiché in spregio della medesima si deturpano il paesaggio e l’ambiente che viene quotidianamente alterato e devastato così come i beni e le risorse non rinnovabili che appartengono alla collettività tutta che finisce impoverita sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della vita".

"Peraltro – fanno sapere dal tritone apuano - ciò si pone anche in contraddizione con l’articolo 41 della costituzione che, pur riconoscendo il diritto all’iniziativa economica privata è libera, dispone che non può assolutamente recare danno alla salute e all’ambiente".