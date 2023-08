Apuane Libere Chiede Intervento Stato, Basta Falde, Torrenti e Mari Inquinati dalle Cave

Apuane Libere chiede l’intervento dello Stato per risolvere il problema della marmettola. "Basta falde, torrenti e mari inquinati dalle cave. Dato che il Comune è complice di questa situazione, ci aspettiamo l’intervento dello Stato" scrive l’associazione che ieri ha presentato una richiesta di intervento al ministero dell’Ambiente per "danno ambientale da inquinamento prodotto dal taglio e dalla lavorazione del marmo". Una lettera inviata al ministro Gilberto Pichetto Fratin, a seguito dell’ennesima fiumana di acqua bianca inquinata venuta giù ieri dai quattro bacini carrarini. "Da anni i media invitano a proteggere la preziosa acqua potabile da bere, ed è per questo che continuare ad inquinare l’acqua significa distruggere le forme di vita.

A Carrara ci sono molte ditte private che inquinano le sorgenti e sono così vigliacche da far pagare danni economici e di salute ai cittadini. Se non si capisce – continuano – che l’inquinamento da segagione del marmo, mista a terre, oli esausti e metalli pesanti, rappresenta un mix mortale che discende dai piazzali di cava dei bacini estrattivi, grazie ai quali le amministrazioni continuano a ripianare i bilanci, alla fine si va diretti nel baratro". "L’immobilismo ed il silenzio dell’attuale giunta comunale, in diretta continuità con la precedente pentastellata, è imbarazzante – evidenzia il presidente Gianluca Briccolani -: perché non solo sono funzionali al commercio e all’inquinamento delle componenti ambientali delle Alpi Apuane, ma dimostrano che la collettività è ostaggio di chi non rispetta quelle pochissime leggi che ancora in Italia tutelano l’ambiente e gli ecosistemi. Vogliamo che gli amministratori nazionali in primis ma anche la magistratura, anziché strizzare l’occhio alla deleteria prassi dell’escavazione in galleria dentro e fuori dalle Zone a Protezione Speciale, diano una parvenza di legalità, ritirando la concessione a quelle società che non rispettano quelle pochissime leggi che ancora tutelano le risorse idriche".