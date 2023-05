Apuane, la guida di Maestripieri

Oggi alle 18.30 a Palazzo Cucchiari, la presentazione di ”Apuane 239“ di Enzo Maestripieri, primo appuntamento della rassegna ‘Carrara si racconta’, organizzata dal Comune con la collaborazione della Fondazione Giorgio Conti. In programma le presentazioni di quattro libri dedicati alla cultura del territorio, editi da Sea, Società Editrice Apuana. Insieme al precedente ‘Apuane 80 itinerari classici e d’avventura’, il libro di Enzo Maestripieri rappresenta il testo di riferimento per l’escursionismo in Apuane. La presentazione è a cura della sezione di Carrara del Cai e vedrà la presenza dell’autore, con Antonio Gasperi e Andrea Marchetti. Gli incontri si svolgono con ingresso libero a Palazzo Cucchiari, in via Cucchiari 1 a Carrara.