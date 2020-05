Carrara, 27 maggio 2020 - Il Soccorso alpino è intervenuto questo pomeriggio sulle Alpi Apuane, nel gruppo del Pizzo d'Uccello, per il recupero di due alpinisti in difficoltà. I due, un 25enne di Firenze e 31enne di Carrara, erano impegnati in cordata nella salita della via 'Marathon' quando verso la cresta hanno sbagliato traccia e sono rimasti bloccati su una parete.

Allertato il 118, sul posto si è diretto l'elicottero Pegaso3 che, dopo una perlustrazione con condizioni di vento non ottimali, ha individuato il primo di cordata su una tratto verticale di parete, a circa 25 metri dalla cresta. I due alpinisti sono stati poi recuperati e trasportati incolumi alla base del Cinquale dove il medico ha accertato le loro condizioni sanitarie.