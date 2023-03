‘Apuane’ a teatro La vita di Rebecca Clarke

Uno spettacolo carico di emozioni e suggestioni che sarà un piccolo ma significativo assaggio della prossima edizione del festival Musica sulle Apuane voluto, creato e organizzato dal Cai di Massa e giunto quest’anno all’undicesima edizione. Un evento primaverile che anticipa la rassegna ambientale e culturale in programma nella sera di giovedì 30 marzo alle 21 al Teatro Guglielmi di Massa. La direttrice artistica di Musica sulle Apuane, Gioia Giusti, porta sul palco ‘Ho avuto un padre anch’io, vita straordinaria di Rebecca Clarke’, uno spettacolo ispirato alla vita privata e musicale della compositrice Rebecca Clarke, raccontata attraverso i suoi diari. Regia di Eurialo Pulcinelli, drammaturgia originale di Maria Grazia Calandrone, voce recitante Ilaria Fratoni, viola Danusha Waskiewicz, violoncello Francesco Dillon, pianoforte Gioia Giusti. Musiche di Clarke, Bach, Brahms e Bloch.

Un evento che sarà l’occasione anche per presentare il programma della prossima edizione del festival. Ma dove nasce questo progetto? "L’idea di fare uno spettacolo su Rebecca Clarke è nata perché nel 2020, per il festival Musica sulle Apuane, quando ho fatto una registrazione con Francesco Dillon della Sonata per viola e pianoforte di Clarke, di cui esiste anche una versione per violoncello e pianoforte – sottolinea Gioia Giusti –. In quel periodo non si potevano tenere concerti dal vivo ma abbiamo fatto una registrazione che comprendeva anche questo brano. In seguito, sono stata contattata dal pronipote di Rebecca Clarke, Christopher Johnson, che vive negli Stati Uniti. Grazie a lui ho potuto leggere alcuni diari di Clarke, che ho trovato molto interessanti e che mi hanno spinta a chiedere l’autorizzazione a farne uno spettacolo. Il copione è stato curato dalla scrittrice Maria Grazia Calandrone, che ha realizzato un lavoro frizzante e molto godibile".

Uno spettacolo ‘intimo’ per la vicenda che racconta, la vita di Rebecca Clarke: "Il padre di Rebecca, se da un lato era una figura affascinante ed eclettica perché amava la musica, l’archeologia, la fotografia, dall’altro era fortemente maschilista e ha condizionato emotivamente la figlia fin da bambina. Malgrado il padre e malgrado il periodo storico non favorevole all’affermazione delle donne – essendo nata nel 1886 – Clarke riuscì a studiare musica e composizione, a diventare una famosissima violista, stimata da importanti musicisti".

Gli incassi della serata saranno destinati al festival Musica sulle Apuane. Si possono prenotare i biglietti anche tramite WhatsApp ai numeri 3487206920 (Paolo Simi) e 3281139964 (Gioia Giusti). Canali ufficiali del teatro, per info e biglietti, 0585 41678 (int. 1), alla biglietteria del teatro Guglielmi mercoledì 29 marzo ore 9–12.30 e 15.30–19 e giovedì 30 marzo ore 9–12.30 e 15.30-21.