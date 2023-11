Apre un nuovo sportello di ascolto. Cinque operatrici per “Vanessa“

Vanessa è un nome di donna. Ma in questo caso rappresenta molto di più, uno sportello in aiuto delle donne in difficoltà. Siamo ad Aulla, dove la pubblica assistenza Croce bianca darà il via un nuovo servizio, uno sportello di ascolto, aperto e gestito da cinque operatrici formate, che saranno a disposizione un giorno alla settimana. Lo racconta il presidente Achille Guastalli.

"Il nove dicembre - afferma - in occasione dell’inaugurazione di un’ambulanza e di un carrello che ci hanno donato, inaugureremo lo sportello Vanessa (Volontarie Anpas esperte in sportelli antiviolenza), una iniziativa che ci sembra doverosa in un momento delicato come quello odierno". "Siamo stanche di sentire notizie così drammatiche - dicono le ragazze che saranno coinvolte - chi può deve fare qualcosa. Già da un paio di anni la nostra sede è un ‘Punto sicuro Luisa’, di aiuto contro la violenza, ma non vogliamo e non possano fermarci qui. Abbiamo seguito corsi di formazione per diventare esperte in sportelli antiviolenza. In occasione del 25 novembre avremmo informato tutti dell’apertura di uno sportello di ascolto nella nostra sede, ma la giornata contro la violenza sulle donne è ogni singolo giorno e non possiamo perdere altro tempo. Ad Aulla da dicembre ci sarà uno sportello di aiuto in più. Chiunque potrà venire da noi e incontrare una delle nostre volontarie formate, chiedere consiglio, parlare ed essere aiutata. Chiedete aiuto per voi, per un’amica, per vostra figlia, sorella o mamma, chiedete aiuto e fatelo subito. Lo sportello Vanessa verrà inaugurato il 9 dicembre alle 16 nella nostra sede e sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 18, saremo e operative H24 al recapito telefonico: 3357492769. Nel frattempo chiunque abbia necessità di vederci o di sentirci può scriverci in privato, noi ci siamo. Dobbiamo esserci e ci saremo in nome di Giulia, di Martina, di Rossella e di ogni donna uccisa".

Monica Leoncini