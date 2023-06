Apre il mercato ambulante sul lungomare del Cinquale

Inizia oggi il nuovo mercato stagionale di Cinquale, con le importanti modifiche introdotte dal piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato in consiglio comunale a fine aprile. "L’avvio del nuovo mercato stagionale è frutto di un intenso percorso di ascolto e trasparenza condotto con gli ambulanti – commenta l’assessora a commercio e attività produttive Gina Gabrielli – che ha permesso di individuare soluzioni equilibrate ed efficaci. Il mercato non è solo uno spazio commerciale ma un punto di riferimento nel tessuto sociale del nostro contribuendo così alla coesione comunitaria e alla vitalità economica del territorio un approccio inclusivo e partecipativo". L’area di mercato è stata ampliata, così come le postazioni, e i posteggi riservati agli esercenti sono collocati in via Gramsci, in via Grillotti e lungo via della Libertà, i posteggi sono posizionati solo su un lato della stradale. Il mercato di Cinquale si farà tutti i martedì fino al 12 settembre dalle 8 alle 13, con 90 postazioni.