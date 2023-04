Apre il comitato del Pd in centro Il dibattito tra giovani genitori

Partito democratico: due giorni significativi per aprire le porte ai cittadini massesi. Questo pomeriggio in via Dante 1 alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione del comitato elettorale e domenica mattina, dalle 10 in poi la presentazione delle liste ’Massa è un’altra cosa Enzo Ricci nuovo sindaco’ e quella del Partito democratico, sempre nello spazio di via Dante 1. Per tutto il periodo della campagna elettorale il comitato di via Dante sarà un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini che vorranno conoscere il candidato sindaco di centro sinistra, Enzo Ricci.

Inoltre i cittadini avranno modo di conoscere i progetti che per il nostro bellissimo territorio e il programma elettorale della coalizione di centro sinistra. Lo spazio di via Dante diventerà un importante punto d’incontro per scambiare con i cittadini idee e fare proposte, ascoltare la gente. Sarà possibile trovare materiale informativo e gli appuntamenti messi in programma per questa campagna elettorale. Qualità della vita attraverso la realizzazione compiuta delle bonifiche,allargamento dell’offerta dei servizi sociali, centralità del lavoro promuovendo un lavoro dignitoso combinando la vocazione manifatturiera a quella turistica, destagionalizzata; garanzia dei pieni diritti individuali e collettivi, garantendo la centralità della salute, dell’istruzione, della cultura tutela ambiente: tutto per una città aperta, accogliente, inclusiva. E non per ultima la bellezza del territorio in cui viviamo migliorando il piano urbanistico culturale e sociale. Queste sono le priorità per una Massa che "è un’altra cosa", come recita lo slogan che accompagna il candidato Enzo Romolo Ricci. Oggi alle 16,30 in piazza del Mercato a Massa, incontro tra giovani genitori con la candidata Angelica Gatti, della lista Allenaza Verdi Sinistra a sostegno di Ricci.