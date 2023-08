Appuntamento in via Pisa con la ’Festa della ciccia’

Griglie accese nell’ex campetto della Parrocchia di San Giuseppe (in via Pisa). Scatta stasera la ’Festa della ciccia’ che per quattro giorni, fino a domenica (dalle ore 19.30) farà diventare Marina di Massa la mecca dei... carnivori. Dalla tradizionale bistecca con l’osso con taglio fino a 1 chilogrammo alla tagliata di manzo fino alla classica grigliata mista, al piatto salsiccia e fagioli e al menù per i bambini con wurstel e patatine. Organizzata dalla comunità parrocchiale in collaborazione con la celebre ’Festa della bistecca’ di Pieve a Fosciana, in Garfagnana, è bastata una sola edizione alla festa di Marina di Massa per conquistarsi apprezzamenti e curiosità da parte di residenti e turisti. Non solo ciccia, ovviamente, in menù, ma anche bruschette, antipasto rustico, insalata di farro freddo della Garfagnana, il tagliere di salumi e formaggi, patatine ed insalate. Ad accompagnare il tutto la regina delle torte massesi, la torta di riso, e la viticoltura eroica con alcune etichette del Candia dei Colli Apuani, oltre alla birra.