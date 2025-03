Approvato il bilancio di previsione 2025-27: "Disavanzo sceso 735mila a 559mila euro"

Tanti i punti all’ordine del giorno lo scorso 28 febbraio quando è andato in scena l’ultimo consiglio comunale di Casola. "Una notizia importante è quella relativa all’approvazione del bilancio di previsione per il 2025/2027 e del Dup, che prevedono oltre 3 milioni e mezzo di lavori e investimenti sul territorio nel triennio – sottolinea il sindaco, Mattia Leonardi – Poi, altra nota positiva è rappresentata dal risultato d’amministrazione presunto al 31 dicembre 2024. Quest’ultimo infatti, rileva una diminuzione ben significativa del disavanzo tecnico – prosegue il primo cittadino – che da quota 735mila euro, scende a 559mila euro con un miglioramento quindi di 176mila euro. Un risultato provvisorio, certamente, in attesa dei dati definitivi a rendiconto, che è frutto di un grande lavoro di squadra svolto da amministrazione e uffici comunali. Credo ci vorranno ancora un paio d’anni per ripianare il disavanzo, ma quella intrapresa è la strada giusta che darà forza al nostro ente in una prospettiva futura,sia per la capacità di spesa che per la sostenibilità finanziaria. Attualmente abbiamo 18 cantieri attivi, grazie alle capacità di amministratori e tecnici nel reperire risorse attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, senza ricorrere a cofinanziamenti o anticipazioni di cassa. Nel settembre prossimo, sarà aperto il nuovo asilo nido". "Si tratta di una struttura – conclude Mattia Leonardi – totalmente rinnovata,a risparmio energetico, la quale che ospiterà dodici bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni d’età. Un servizio questo che rappresenta un passo fondamentale per far sì che le giovani famiglie restino sul nostro territorio. Vorrei inoltre precisare che l’abbattimento del disavanzo, è stato raggiunto in 7 mesi. Penso che al rendiconto al 30 aprile avremo rispettato in pieno il piano di rientro. Secondo me quindi raggiungeremo l’obiettivo nei tempi prefissati". Roberto Oligeri