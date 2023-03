Appello per salvare la scuola. Il grido d’aiuto dei genitori: "Tutelare il futuro dei bimbi"

Appello per scongiurare la chiusura della scuola di Castagnetola

Massa, 13 marzo 2023 – Nuovo appello per salvare la scuola primaria di Castagnetola. La minaccia della chiusura sembrava uno sbiadito ricordo. Ma ancora una volta i genitori degli alunni che la frequentano (ora 70 iscritti e 4 classi) si sono mobilitati con volontari e dirigenti di Odv Afaph. La richiesta di aiuto è scritta in una lettera.

"Siamo un gruppo di genitori dei bambini della scuola primaria di Castagnetola. Temiamo da anni che l’istituto che ha formato i nostri figli non abbia un futuro. Ci rende tristi e abbandonati a noi stessi. Nel 2021/2022 ci rivolgemmo a chiunque potesse aiutarci a non far chiudere la scuola. Fu una dura lotta, combattuta a suon di lettere, preghiere e accorati appelli assieme ad A.Fa.P.H (associazione famiglie portatori di handicap) della quale alcuni di noi sono membri – La decisione dell’ufficio XI dell’ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara di non assegnare la classe prima alla scuola del nostro quartiere per dirottare i nostri figli al plesso di Ortola, ci aveva fatto insorgere per impedire un simile errore. La scuola di Castagnetola rappresenta un elemento importante nella vita e nel percorso formativo dei nostri figli e un punto fondamentale per il quartiere".

Le motivazioni dei disagi per le famiglie nello spostare i propri ragazzi in altri plessi sono palesi. "Nella scuola, che negli anni ha accolto anche bambini con disabilità, si è cercato di creare un ambiente sereno di crescita con l’obiettivo di dare una stabilità e un carattere di continuità in questi particolari casi. A suo tempo ci siamo rivolti al vice prefetto , al presidente della Regione, al sindaco, onorevoli, consiglieri regionali, dirigenti scolastici dell’IC Alfieri Bertagnini, al dirigente dell’ufficio IX dell’ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara e al presidente del consiglio d’istituto. Abbiamo combattuto sino allo stremo delle forze, assieme all’associazione Afaph, e sembrava che l’incubo della chiusura fosse cancellato, ma le cose non stanno così". "Non riteniamo giusto che tutto ciò abbia una fine: come sta succedendo a noi potrebbe accadere anche per altri istituti di montagna. Quel che chiediamo è di continuare ad avere la Paolini e soprattutto chiediamo giustizia: dovuta a chi crede che il bene dei propri figli e della propria casa, la Paolini per noi lo è, siamo fondamentali". Per chi fosse interessato a presentare iscrizione nel plesso di Castagnetola, la scuola ha un orario che permette di venire incontro alle esigenze dei genitori e che lascia ai bimbi la possibilità di fare attività extra scolastiche (8.30-15.10 dal lunedì al giovedì, venerdi 8.30-12.30), mensa, scuolabus.

Vittoria Bertelloni