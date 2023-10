Appello al Pd:: "Vero confronto al congresso"

Il Partito democratico si prepara ad affrontare un rinnovamento interno e molti iscritti sperano non sia solo un appuntamento formale ma un vero confronto sui temi. A lanciare un appello sono Eleonora Biancolini e Rosanna Liggio. "Come componenti della segreteria e della direzione regionale del Pd auspichiamo che l’appuntamento di fine novembre per lo svolgimento del congresso provinciale diventi un’opportunità di confronto con la cittadinanza, l’occasione per affrontare i temi che hanno ripercussioni sulla vita delle persone, sanità, scuola, lavoro, beni comuni, un momento per aprirsi alla società civile e raccogliere stimoli, bisogni e sollecitazioni. Ci auguriamo che associazioni, forze politiche o semplici cittadini che si riconoscono nei valori del centro sinistra vogliano dare il loro aiuto iscrivendosi al Pd e contribuire cosi alla realizzazione del processo di rinnovamento che è stato avviato a febbraio".