Appello al centrosinistra Continua la ricerca dell’unità Ma il Polo Progressista si lancia

Un nome. Ancora la sinistra gira a vuoto intorno a un nome che possa unirla. Tutta. Perché con 9 candidati sul ring impegnati a misurarsi il match vedrà di certo finire tutti al tappeto. E l’ipotesi di ritrovarsi il 15 maggio ad assistere ad un ballottaggio tra due candidati di centrodestra, più che un rischio sarebbe una certezza. Così, a un mese e mezzo dal voto, l’area progressista continua a fare i conti con percentuali, spaccature, sfide a braccio di ferro e una (la seconda) sconfitta elettorale che parrebbe inevitabile. Un “se” però continua a rimbalzare da uno schieramento all’altro mentre il polo progressista (M5s, Unione popolare, Massa Città in Comune) annuncia per oggi, alle 15 al Parco del Magliano, la candidatura della sindacalista Patrizia Bernieri.

Il “se” lo gridano con chiarezza i coordinatori regionali Dario Danti di Sinistra Italiana ed Eros Tetti di Europa Verde, pur ufficialmente schierati con Fabio Evangelisti. "Lavoriamo per candidato unitario del centrosinistra, progressisite e della sinistra" dicono provando a riaprire i giochi. "Il fronte delle forze di centro-sinistra e progressiste, che condivide il giudizio negativo sull’amministrazione uscente – ribadiscono –, non è riuscito al momento a trovare una sintesi su una candidatura capace di offrire all’elettorato una proposta che abbia la possibilità di battere le destre, divise tra loro, e offrire una svolta politica e amministrativa alla città". Lanciano quindi un appello a Pd, Movimento 5 stelle, al "mondo legato a Fabio Evangelisti (scelto da noi), oltre che alle altre forze del civismo e della sinistra perché facendo propria la logica “il bene superiore della città” superino veti e personalismi per un’obiettivo più alto come quello di non riconsegnare Massa per altri 5 anni alla destra". Pronti a svolgere "con autonomia e responsabilità" la loro parte.

E.Rosi