Città senza barriere Mappa sull’accessibilità ’App’ gratuita per disabili

Massa, 5 dicembre 2023 – Un’applicazione, presentata ieri mattina in Comune, contro le barriere architettoniche. Ideata per contrastare i problemi di accessibilità, pensata per andare incontro alle esigenze di chi deve combattere anche solo per entrare in un’attività. Così si parte da una mappatura che, attraverso linee guida specifiche, fa un censimento dei luoghi di interesse dei cittadini inserendoli all’interno dell’applicazione ‘Senzabarriere’. Poi ci sono i ragazzi, delle scuole superiori attori del censimento, impegnati nella compilazione delle caratteristiche di attività commerciali pubbliche e private, in modo da rendere più facile la vita del fruitore e sensibilizzare i commercianti sull’accessibilità.

"Siamo partiti con le attività pubbliche, teatro, Comune e biblioteca poi anche le attività commerciali, fino al 22 dicembre per completare la mappatura su Massa, dopo ci sarà Marina – spiega il presidente dell’associazione ‘Luccasenzabarriere’, Domenico Passalacqua – . Una fotografia dettagliata delle attività, su progetto dalla Regione che ci dato il contributo per sostenere le spese. Facciamo un focus sulle attività in tempo reale con gli studenti, attori principali del progetto, che si presentano dagli esercenti chiedendo il consenso per inserirli nell’applicazione. Si parte con una fotografia esterna dell’ingresso principale e dopo viene data una valutazione per i servizi che offrono e un voto di accessibilità da 1 a 5. Per quanto riguarda le attività di ristorazione ci sono anche sezioni sulle intolleranze, le allergie, la presenza del seggiolone, del fasciatoio, la possibilità di preparare o scaldare vivande e tutto quello che riguarda l’offerta al cittadino. Viene anche riportata una descrizione dell’attività, i contatti e la geolocalizzazione online. Infine i vari filtri con tutte le info partendo dallo stallo per disabili più vicino. Sarà l’utente stesso, in base alle informazioni, a valutare la possibilità di andare oppure no, se l’attività è accessibile. In fase di registrazione si può creare il proprio avatar inserendo le caratteristiche richieste, come per esempio se ci sono delle allergie, in questo caso l’applicazione mostrerà le attività che fanno piatti adatti alla persona, oppure se il locale è adatto all’accesso in carrozzina. L’applicazione è anche in inglese e per non vedenti".

Un progetto già approdato a Lucca, Arezzo, Pisa e da ieri anche Massa, con più di 520 studenti coinvolti che vengono sensibilizzati sul tema. Metro e tablet alla mano misurano la larghezza delle porte per il passaggio di carrozzine, poi gli elementi dei bagni per chi è affetto da disabilità, la dimensione degli ascensori, le rampe per l’accesso alle attività; registrano il tutto e lo pubblicano sull’applicazione. "Questa iniziativa è il modo migliore per rendere omaggio alla giornata nazionale della disabilità di domenica scorsa – sottolinea il presidente di Confcommercio provinciale, Bruno Ciuffi –. Voglio tranquillizzare i commercianti che questa è solo una ricognizione, non ci saranno sanzioni o bollini a nessuno, non si fanno classifiche, chi non dovesse avere certi servizi non si senta in difficoltà a dirlo, in questo momento è importante la sincerità. Dobbiamo andare a creare un’applicazione che dia un servizio corretto e giusto".

Ieri a censire le attività c’era la 5B del liceo Palma con gli studenti impegnati nei percorsi per l’orientamento e "quale migliore strada se non quella della mappatura – afferma la preside Ilaria Zolesi – per guardare quello che c’è intorno a noi con un occhio critico più consapevole e meno superficiale. Questo è un percorso che rientra in modo perfetto nelle potenzialità formative che la scuola deve dare ai ragazzi". Alla presentazione del progetto anche il sindaco Francesco Persiani, l’assessore al sociale Francesco Mangiaracina, il presidente della commissione sociale del Comune Daniele Carmassi, il presidente del Ccn ‘Massa da vivere’ Christian Lazzarelli, la presidente del Ccn di Marina di Massa Maria Grazia Dati e la professoressa del Palma Daniela Franchi.