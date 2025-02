Aperto il bando per la gestione della scuola di Castelpoggio. Manifestazione di interesse per individuare enti del terzo settore per la co-progettazione del servizio di gestione in comodato d’uso gratuito di una parte della scuola di Castelpoggio. Il Comune ha pubblicato un avviso per concedere alle associazioni del terzo settore, in comodato d’uso gratuito e per finalità a valenza sociale, una porzione della ex scuola del paese.

Tramite l’avviso, il Comune intende indire una procedura comparativa riservata al coinvolgimento di una o più organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, per la co-progettazione del servizio di gestione del bene di proprietà comunale per attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I servizi e gli interventi proposti dovranno avere natura ludico-ricreativa e socializzante, per incrementare la qualità della vivibilità della zona e l’integrazione socio-culturale della popolazione.

Gli enti del Terzo settore interessati possono presentare domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando l’apposita modulistica, a pena di esclusione, entro il 25 febbraio. La documentazione può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza 2 Giugno, oppure inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato, o trasmessa per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected], all’attenzione del Settore 8 – Supporto organi istituzionali/Servizi Sociali e politiche abitative. L’avviso e il modello di domanda sono scaricabili sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it