Aperte le iscrizioni dei bimbi agli asili nido comunali di Massa

Sono aperti fino al 2 maggio i termini per le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Massa e le domande di ammissione vanno presentate, attraverso i servizi online alla voce “Sportello Servizi educativi e scolastici” allegando l’Isee per usufruire delle agevolazioni. Per i bambini già iscritti e frequentanti lo scorso anno bisogna comunicare solo l’eventuale disdetta. Le domande presentate fuori termine varranno solo per eventuali inserimenti in caso di posti disponibili e saranno classificate attraverso numerazione progressiva. In caso di difficoltà nella compilazionepresentazione della domanda gli utenti possono chiedere un appuntamento agli uffici chiamando il numero 0585-490517 allo “Sportello Facilitatore” aperto a piano terra di palazzo comunale nei giorni di lunedì e venerdì (ore 9-12). Per far conoscere alle famiglie interessate il programma e l’ambiente educativo che ospiterà i bambini e le bambine saranno organizzate dalle singole strutture delle giornate di apertura straordinaria.