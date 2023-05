Sono aperte le iscrizioni al campus estivo per bambini dai 4 ai 14 anni che si terrà dal 12 giugno al 28 luglio al Parco fiera di Barbarasco nel Comune di Tresana. Il campus prevede come ogni anno numerose attività sportive con istruttori, dal calcio alla pallavollo, ma anche formative come primo soccorso con i volontari della pubblica assistenza, supporto alla popolazione con i volontari della protezione civile e sicurezza stradale con gli agenti della polizia municipale. Sarà gestito dall’associazione Le mie Radici. Sarà possibile scegliere fra due proposte: settimana intera, dalle 8 alle 16.30, con pranzo nel Parco fiera e settimana intera con frequenza per metà giornata, dalle 8 alle 12. Sono inoltre previsti sgravi per l’iscrizione del secondo figlio. Le domande vanno presentate entro il 31: [email protected]