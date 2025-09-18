Aperte le iscrizioni a tutti i corsi

Torna l’Università del tempo libero ’Claudia Bagnoni’, vera e propria istituzione cittadina dal 1988, promossa dal Comune. Da oltre trent’anni l’Utl rappresenta uno spazio aperto a tutte le età, capace di coniugare formazione, svago e socialità con un’offerta sempre ricca e varia. Lo scorso anno i numeri hanno confermato il successo: oltre 160 persone hanno frequentato corsi che spaziavano dalla lingua e letteratura italiana alla filosofia, dalla storia dell’arte moderna e contemporanea alla psicologia, senza dimenticare le attività più pratiche e creative come coro, ballo, teatro, ceramica, pittura, lingue straniere e informatica.

Per l’anno ormai alle porte, il Comune ha già aperto una procedura comparativa pubblica per titoli: fino venerdì 19 settembre gli aspiranti insegnanti possono candidarsi a entrare nello staff docenti del prossimo biennio. Le materie per cui sono previsti incarichi professionali includono attività motoria (Afa), ballo, lingua italiana e storia, lingua spagnola, yoga, coro e teatro. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Ma è già tempo di iscrizioni anche per gli studenti. La segreteria ha aperto le adesioni, che possono essere formalizzate online attraverso il portale Simeal, utilizzando Spid, Carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria o carta di identità elettronica. Ogni studente potrà seguire fino a cinque corsi diversi con una quota di 150 euro, invariata rispetto allo scorso anno, da versare solo al momento della conferma della frequenza. Per informazioni e assistenza è possibile consultare il sito istituzionale o contattare direttamente gli uffici comunali ai numeri 0585/641472, 631392 e 641334.