Aperta la nuova sede delle “Penne Nere“

Inaugurata a Fosdinovo domenica scorsa, sulla strada provinciale, prima del Castello Malaspina, la sede dell’Associazione nazionale alpini. All’evento erano presenti membri dei gruppi e delle sezioni Ana di tutta la Lunigiana e della Costa. La manifestazione è iniziata alle 9,30 in località il Fosso con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre e delle missioni italiane all’estero. Tra i presenti, la sindaca Camilla Bianchi, con la fascia di rappresentanza della Provincia, e l’assessore Orazio Arfanotti in rappresentanza del Comune. E c’era Sauro Lambruschi, coordinatore Quarto Raggruppamento di Protezione Civile Nazionale. La nuova sede delle “Penne Nere“ locali, capogruppo Tebaldo Barli, è in in Via Gignola, in un locale di proprietà comunale attrezzato con pc, stampante, apparati radio, attrezzature di protezione civile e cucina