Aperitivo con la tata a Carrara: il bar Crema apre ai bambini

Sorseggiare l’aperitivo senza che i bambini si annoino ora si può. In città sbarca l’aperitivo con la tata. A lanciare l’iniziativa a misura di genitori e bambini è Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma, che per domani dalle 17 alle 19 propone un format originale per un sabato sera in totale relax. "Ho notato che spesso i genitori non riescono a finire l’aperitivo perché i bambini si annoiano e non vogliono stare fermi al tavolo – racconta Cristina –, ma ho anche notato che molti bambini e bambine vengono all’interno del locale per giocare con la cucina giocattolo della mia nipotina Holly. E così ho pensato che se all’interno del locale oltre ai giochi ci fosse stata anche una persona che si prendeva cura dei più piccoli, i genitori si sarebbero goduti l’aperitivo senza il pensiero di stare attenti ai propri figli".

E così Cristina è passata dalle parole ai fatti creando uno spazio bambini all’interno del locale. "Ci sarà una baby sitter che si occuperà di far divertire i bambini – prosegue la titolare del bar Crema –, li fare disegnare, giocare, ballare, insomma tutte quelle attività che piacciono ai bimbi. A loro basta poco per divertirsi. Ho già avuto diverse prenotazioni. Se funziona diventerà un appuntamento fisso, altrimenti lo farà una volta ogni tanto. Anche l’orario è studiato su misura dei bambini, e cioè dalle 17 alle 19. Penso che questa iniziativa sarà apprezzata dai genitori e piacerà ai piccoli". Non è la prima volta che Cristina Bencivinni organizza eventi cuciti su misura per le famiglie. Lo scorso anno a Natale aveva organizzato una festa con Babbo Natale sull’Ape, musica, figuranti e gadget per tutti, e in occasione di Halloween aveva riempito via Roma con la festa del dolcetto o scherzetto, anche quella molto apprezzata dai più piccini