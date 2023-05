Aperitivo con il libro “I nostri mari del sud“ al circolo Arci Bacco

Venerdì a Barbarasco, nel Comune di Tresana, Arci e Anpi promuovono l’aperitivo con l’autore Matteo Manzin e il libro I Nostri Mari Del Sud. Condurrà l’incontro Oreste Verrini, ideatore e voce della trasmissione radiofonica “Passi, Paesi, Parole“, attento conoscitore degli autori locali e dell’editoria indipendente. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra i circoli arci Bacco di Barbarasco, Agogo Aulla e la sezione Anpi Tresana. L’intento è promuovere iniziative di animazione e crescita culturale, creando occasioni di socialità: "Diamo appuntamento a tutte e tutti per un piacevole aperitivo in compagnia di un libro a cui teniamo molto – dicono all’Arci Bacco – Quello di Barbarasco è un circolo piccolo, in cui il pomeriggio si chiacchiera, si gioca a carte e si cerca di accogliere soci e socie nel miglior modo possibile ma è grazie al sostegno della vicina sezione Anpi “Comandante Facio” , molto attiva nel comune di Tresana, ed agli amici di Agogo di Aulla, che possiamo dare avvio a questa nuova esperienza". Il libro di Manzin (Giuseppe Chiappini Editore) è ambientato nella seconda metà degli anni Venti. Il luogo è la Lunigiana in generale e Aulla in particolare, ma con viaggi del protagonista in altre realtà anche all’estero, come quelle realtà d’Oltralpe dove più forte era la presenza di emigranti lunigianesi, spesso fuoriusciti politici che aveva scelto l’esilio. L’appuntamento è alle 18 al circolo arci Bacco in via Roma 5. Info: 339 7888705.