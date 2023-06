Anziano travolto sulle strisce: è grave

E’ ricoverato in rianimazione al Noa l’ottantenne che ieri, alle 10,43 è stato investito sulle strisce pedonali in viale XX Settembre. Il colpo è stato violento e l’uomo ha riportato un grave trauma al volto e alla testa. I soccorsi sono stati immediati ma i sanitari giunti con l’ambulanza infermieristica (India) hanno dovuto constatare la gravità della situazione. Non era nemmeno possibile stabilizzare il ferito (pressione bassa) ed è stato deciso di ricoverarlo al Noa. A stabilire la dinamica esatta ed eventuali responsabilità saranno gli agenti della polizia muncipale che ieri hanno fatto i rilievi del caso.