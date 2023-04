Anziani sempre attivi Parte il nuovo progetto

Inaugurato al circolo culturale Tongiani di Castagnetola il progetto “Attiva-mente invecchiando” dell’associazione Auser Territoriale Massa Carrara ODV. Lo ha scritto la dottoressa Giulia Bugliani, finanziato dall’8x1000 della Chiesa Valdese e patrocinato dal Comune di Massa e dalla Provincia. Auser ha riscontrato la necessità di uno spazio, nel territorio, per persone anziane che volessero mantenersi attive partecipando a corsi o momenti aggregativi stando in compagnia. Per questo l’iniziativa prevede l’organizzazione di: corsi di computer, disegno e scrittura creativa e uno sportello per il supporto e la facilitazione all’accesso ai ai servizi (online e non solo). Quest’ultimo sarà al punto informazioni allestito nella sede Auser di Massa in via Fantoni 4 (vicino al giudice di pace) e sarà attivo dal lunedì al venerdì. Il presidente dell’Auser Territoriale Massa Carrara, Mauro Ricciarelli, è soddisfatto del risultato ottenuto grazie alla realizzazione di questo progetto che ha voluto fortemente. All’inaugurazione, oltre al presidente Auser e alla progettista c’erano: Giulia Mazzanti, che sarà responsabile dello sportello per la facilitazione all’accesso ai servizi; Iarbara Iadicicco, in qualità di rappresentante dell’associazione I.S.A, che si occuperà dell’organizzazione del corso di disegno; Riccardo Nicolai, noto autore locale, che organizzerà il corso di scrittura creativa; Lisa Meruzzi che sarà responsabile del corso di informatica. Erano presenti anche i volontari Auser che ogni giorno prestano il loro impegno per l’associazione e i presidenti Auser del territorio, Silvio Ramagini presidente di Auser Carrara Aps e Giampietro Marrocu presidente Auser Massa ODV.