Anziani nel mondo digitale. Corso per pc e smartphone per una terza età moderna

Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana attraverso un percorso di alfabetizzazione digitale. Sei gli appuntamenti previsti sul territorio, in forma gratuita, con il primo incontro che sarà in programma giovedì 25 settembre dalle 17 alle 19 nella sala Gestri della biblioteca ‘Lodovici’ di piazza Gramsci. Gli incontri di ‘Carrara digitale’ sono organizzati dalla consulta anziani del Comune assieme all’assessorato alle Politiche sociali, grazie al cosiddetto percorso di alfabetizzazione digitale, pensato per avvicinare la fascia di popolazione anziana all’utilizzo delle piattaforme digitali.

Ieri in Comune la presentazione degli incontri, con la vicesindaca Roberta Crudeli, il presidente della Consulta anziani Fabrizio Rocca e il facilitatore digitale Nicola Orlandi, incaricato di tenere le varie lezioni sul territorio dopo aver già portato con successo il progetto nella vicina Liguria. "Importante che gli anziani abbiano una conoscenza delle tecnologie come smartphone e computer - hanno spiegato Crudeli e Rocca - e questo sarà sicuramente un modo per migliorare la qualità della vita delle persone di una certa età. Se sarà possibile, ci piacerebbe riproporre in futuro ulteriori appuntamenti, oltre ad altre iniziative". Nei prossimi mesi saranno dunque organizzati altri incontri in tutto il territorio comunale, durante i quali i partecipanti avranno l’occasione di imparare a usare numerosi strumenti digitali: dalla posta elettronica all’identità digitale, fino all’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni o ancora il saper utilizzare in maniera autonoma pc, tablet e altri dispositivi.

A tenere le lezioni sarà Nicola Orlandi: facilitatore digitale con certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e ideatore della piattaforma per la facilitazione digitale Link start. "E’ importante pensare a un metodo di semplificazione digitale - ha aggiunto Orlandi - e fornire informazioni utili per il corretto uso di dispositivi e applicazioni in modo semplificato. Nelle tappe che ho svolto in Liguria ho notato interesse degli anziani nel voler capire le tecnologie, e credo che anche a Carrara la partecipazione possa essere buona".